Christian De Coninck was veertig jaar officier bij de Brusselse politie heeft daar heel wat meegemaakt. Heel wat van die zaken zaken heeft hij neergepend in ‘Flikstories’, een lijvig boek dat sinds enkele dagen in de winkel ligt. “Toen ik met pensioen ging, nam ik mijn archieven ter hand en toen wist ik dat het jammer zou zijn dat ik hier niemand mee van zou laten profiteren”, zegt Christian De Coninck. “Agenten spelen een hoofdrol in tal van boeken, series en films, maar wat weten we werkelijk over het echte politiewerk? De taak van de politie is meer dan misdaad bestrijden. De politie is er vooral om mensen te helpen, vaak wanneer die heel kwetsbaar zijn.”

In zijn boek heeft De Coninck het over een dramatische brand in een hotel in de Borgval, over een verkrachtingszaak die heel anders uitdraait, over de terreurdaden van de CCC, over de aanslagen van 22 maart 2016 in het metrostation van Maalbeek, over domme dieven en nog zoveel zaken. Daarbij schrijft hij ook over de grappige situaties waarmee hij geconfronteerd werd, zoals die keer dat er een aap werd ontdekt op het toilet of nog over een dametje die weigerde om de poep van haar schoothondje op te ruimen.