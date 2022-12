De gemeente Zemst is op zoek naar mountainbikers met zin voor avontuur. En dat mag je letterlijk nemen, want het bestuur wil met een groep sportievelingen naar Sokone trekken, een dorpje in Senegal, om er te gaan fietsen. Via sponsoring moet die trip natuurlijk geld opleveren voor het goede doel. Wij gingen gisterochtend horen hoe dat precies in mekaar zit aan de start van de jaarlijkse mountainbiketocht Hel van Weit.

Om acht uur zondagochtend lopen de eerste inschrijvingen voor de Hel van Weit al binnen, een mountainbiketocht traditioneel gereden op de eerste zondag van december. Lekker fris, want de temperatuur klimt amper boven het vriespunt, en een groot contrast met de ambitieuze plannen van de gemeente. Volgend jaar zoeken ze warmere oorden op. “We willen gaan fietsen in Sokone in Senegal. Het is de bedoeling dat deelnemers geld gaan zoeken om mee te nemen. De opbrengsten van de fietstocht zijn voor het onderwijs daar”, zegt schepen voor Internationale Solidariteit Joeri Van den Brande.

In Senegal worden er drie lussen uitgestippeld. De gemeente mikt op minimum 25 deelnemers. Organisator Luc Van Ingelgom zal daarbij helpen. Het komende jaar zet hij een traject op poten om iedereen klaar te stomen. Ook Luc zou zelf dolgraag afzakken naar Sokone om er te gaan fietsen. Al moet hij daarvoor nog één zware hindernis nemen. “Ik ben nog in onderhandeling met mijn vrouw om het budget samen te krijgen om naar ginder te gaan. Ik moet nog een paar lieve woordjes doen, of waarschijnlijk nog veel afwassen voor geld om het project rond te krijgen”, aldus Luc.