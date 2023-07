Zemst investeert mee in kunstgrasvelden KCVV Elewijt en FC Zemst Sportief

Door het tweede kunstgrasveld winnen de clubs aan efficiëntie: ze kunnen meer kinderen en volwassenen op de velden laten trainen en spelen, steken minder tijd in onderhoud en besparen enorm veel water en meststoffen. Op beide sites komt ook ruimte vrij voor andere sporten. “Met de clubs is overeengekomen om de concessie wat te verkleinen waardoor er op beide sites wat ruimte vrijkomt voor andere sporten. In Zemst wordt er zo meer plaats gecreëerd voor de nieuwe sporthal, in Elewijt krijg je zo meer mogelijkheden om een park met het nodige groen en openbare ruimte te ontwikkelen”, zegt schepen van Sport Tim Borteel.

Tegen eind september moeten de velden klaar zijn. “Zo kunnen beide clubs hun nieuwe seizoen starten met nieuwe infrastructuur. Door de financiering van de kunstgrasvelden te verdelen over de gemeente en de club wordt dergelijke investering haalbaar. Bovendien zorgt dit ervoor dat de clubs voor jaren goed zitten en zich volledig kunnen focussen op kwaliteitsvolle sportbeleving”, besluit burgemeester Veerle Geerinckx.