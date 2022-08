Zemstse kapel OLV in 't Hammeke wordt gerenoveerd

In Zemst wordt de 17de eeuwse kapel Onze-Lieve-Vrouw in 't Hammeke gerenoveerd. Het gebouw is sinds 1974 beschermd maar snakt al jaren naar een grondige opknapbeurt.

De restauratie kan nu eindelijk beginnen, onder meer dankzij een forse subsidie van de Vlaamse overheid van 300 000 euro. De kapel is vlot bereikbaar langs wandel- en fietspaden en is nu al een onderdeel van de Zemstse kastelen-, kapellen- en kerkenroute. Maar na de restauratie moet ze meer worden dan een louter bezienswaardigheid waar nog nauwelijks een eredienst in wordt gehouden. "We gaan ook zorgen dat er ook andere activiteiten komen in toeristische zin”, legt burgemeester Veerle Geerinckx uit. “Kleine optredens misschien of een tentoonstelling.” De renovatiewerken zouden zo'n 200 dagen duren.