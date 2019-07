Zennevallei: aantal inbraken in dalende lijn

Vorig jaar werd er in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel samen 715 keer ingebroken in een gebouw. Dat zijn 101 inbraken minder dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van de politiezone Zennevallei. Het cijfer is opvallend, want de regio kampte eind vorig jaar met een inbrakenplaag.

De piek van de inbrakenplaag lag in Beersel. In Sint-Pieters-Leeuw nam het aantal inbraken tussen 2017 en 2018 dan weer aanzienlijk af. In 2016 werden er nog 860 inbraken in, in 2017 waren er dan 816. Vorig jaar waren er dat dus 715.

“Ook de eerste maanden van 2019 zijn positief. Als we de eerste helft van het jaar vergelijken met 2018 tellen we voorlopig 70 woninginbraken minder”, zegt korspchef Marc Crispel in Het Nieuwsblad. Een verklaring voor de inbrakenplaag in Beersel heeft de politie, al vermoedt het dat de daders vooral lokaal gezocht moeten worden.

Ook positief is dat de politie sneller ter plaatse is dan vroeger. Daartegenover staat wel een stijging van het aantal drugsfeiten in de zone, van 277 naar 362. “De cijfers tonen aan dat we gerichter controleren. De Zennevallei zit niet plots met grote grote drugsproblemen, al blijven we wel extra waakzaam en gaan we voor een kordate aanpak”, aldus Marc Crispel.

Het aantal ongevallen is dan weer stabiel gebleven. Al vielen er in tegenstelling tot 2017 vorig jaar geen doden te betreuren bij ongevallen in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. Ook het aantal zwaargewonden daalde licht.