Zes politiezones uit Noord- en Oostrand gaan intensief samenwerken

Noordoostrand of kortweg Nora. Zo heet het nieuwe samenwerkingsverband tussen de politiezones Grimbergen, Zaventem, KASTZE, KLM, WOKRA en VIMA. Het is de bedoeling om de dienstverlening naar de burger te verbeteren en flexibel in te spelen op problemen.