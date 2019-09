Zeventigers uit Lennik komen om bij wandeling in Italië

Een echtpaar uit Lennik is dit weekend om het leven gekomen in Italië. De Italiaanse hulpdiensten vonden de lichamen van Jozef en Monique zaterdagmorgen in een ravijn. Vrijdag waren de zeventigers vertrokken voor een wandeling, maar ze kwamen niet terug.

Jozef en Monique waren twee verwoede wandelaars. Toen ze vrijdag niet terugkeerden naar het Italiaanse hotel, sloeg de eigenaar alarm. De brandweer en politie zetten een zoekactie op, maar alle hulp kwam te laat. De lichamen van Jozef en Monique werden zaterdagmorgen gevonden in een ravijn in de buurt van het bergdorpje Rassa in de provincie Vercelli in Piemonté. Reddingswerkers vonden hen met een helikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.