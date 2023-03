Zilver voor Evenpoel in Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel wint de laatste rit in de Ronde van Catalonië en eindigt tweede in het eindklassement. Traditiegetrouw bestaat die laatste rit uit enkele toeren in Barcelona, met als grote uitdaging de Montjuïc.

De wedstrijd is spannend, want Evenepoel en leider Roglic blijven in elkaars wiel hangen. Tot Evenpoel vlak voor de finish wegspurt en Roglic hem dat lijkt te gunnen. Zo behaalt Remco zijn tweede ritzege in de ronde. Roglic wint de wedstrijd.