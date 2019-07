In Australië staken de speurders voorlopig de zoektocht naar de verdwenen rugzaktoerist Théo Hayez. De 18-jarige Overijsenaar verdween eind mei in het kuststadje Byron Bay. Het onderzoek loopt gewoon verder.

Vijf weken lang werd er met man en macht gezocht naar Théo Hayez. Afgelopen weekend reisden drie Belgische agenten naar Australië om de Australische politie te helpen met zoeken, maar de zoektocht leverde geen enkel resultaat op.

De jonge Overijsenaar verdween op 31 mei na een bezoek aan een bar in Byron Bay, een kuststad in het oosten van het land. Sindsdien is er geen enkel spoor van de rugzaktoerist.