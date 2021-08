Zomerscholen Vilvoorde gaan van start

De stad Vilvoorde telt twee zomerscholen dit jaar. Net zoals vorig jaar kunnen leerlingen terecht in GO! Basisschool de Klim-Op in Far-West, de tweede locatie dit jaar is stedelijke basisschool Kinderkoppen in de wijk Kassei. “Het schooljaar verliep door COVID-19 opnieuw anders dan normaal, waardoor de meest kwetsbare leerlingen een leerachterstand riskeren", zegt Vilvoords schepen voor flankerend onderwijs Jo De Ro. "De nood aan een zomerschool is daarmee opnieuw hoog. Vorig jaar werden 240 leerlingen ingeschreven, nu staat de teller op 167.”

De zomerscholen worden samen met de drie onderwijsnetten, enkele organisaties en 15 vrijwilligers georganiseerd. Een halve dag krijgen de kinderen onder meer lessen Nederlands en wiskunde, de namiddag wordt voorzien voor spelletjes, sport en cultuur. Zo krijgen ze onder meer workshops dans, circus, muziek en yoga. “Het doel van de zomerschool is om de opgelopen leerachterstand zoveel mogelijk in te halen en ervoor te zorgen dat iedereen met gelijke kansen aan het nieuwe schooljaar begint", vult schepen van gelijke kansen Fatima Lamarti aan.

Het zijn de Vilvoordse scholen die beslissen welke leerlingen nood hebben aan een zomerschool. Naast de zomerscholen voor de eerste graad van de lagere school organiseert Youth Start Belgium met steun van stad Vilvoorde een zomerschool voor 16-plussers.