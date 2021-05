In de Lennikse deelgemeente Eizeringen hebben de eerste inwoners hun intrek genomen in De Schakel. Daar kunnen 35 personen terecht die zware zorgnoden hebben.

Zonnelied verwelkomt eerste bewoners in nieuwe zorgcampus in Eizeringen

De bouw van de zorgcampus startte in 2019, kost zo’n 5 miljoen euro en wordt gebouwd door vzw Zonnelied uit Roosdaal. Dat is één van de grootste zorgaanbieders in het Pajottenland, een regio die met een historische achterstand kampt op het vlak van zorgaanbod. De Schakel moet een antwoord bieden op die vraag. Ook het activiteitencentrum Het Kompas zal z’n intrek nemen in de nieuwe gebouwen.