Zonnige start voor Hyacintenfestival Hallerbos

Vandaag begint in Halle onder een lentezonnetje het jaarlijkse hyacintenfestival. De paarse bloemetjes lokken elk jaar duizenden toeristen naar het Hallerbos. Om dat in goede banen te leiden, zet de stad extra bussen in en zijn er meer dan veertig vrijwilligers opgetrommeld.

Vandaag rijdt de Hyacintenbus voor het eerst van het station in Halle naar het Hallerbos. De bus rijdt van 9 tot 20 uur om het half uur en is helemaal gratis. Openbare vervoersmaatschappij De Lijn richt op lijn 155 een extra tijdelijke halte in aan de Hallerbosstraat.

De stad Halle wil ook de fiets promoten om naar het Hallerbos te komen. Twee fietslussen moeten er mee voor zorgen dat er minder auto’s naar het bos rijden. Een fiets huren kan aan het station. Eens in het Hallerbos aangekomen, leiden meer dan veertig vrijwilligers de stroom aan toeristen in goede banen.

Blijven hangen in de stad

Halle organiseert het hyacintenfestival niet alleen omwille van de prachtige bloemetjes. De stad hoopt ook dat de vele toeristen een bezoekje brengen aan één van de Halse bezienswaardigheden of na een bezoek aan het bos nog gaan winkelen in het centrum van de stad.

Het Hyacintenfestival duurt ongeveer drie weken.