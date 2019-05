Zoon Paul Severs verwerkt verlies in lied

Christophe Severs brengt binnenkort een song uit waarin hij het verlies van zijn vader Paul verwerkt. “Het gemis krijg ik in woorden niet uitgedrukt, de leegte is onwerkelijk,” zegt Severs in een emotionele Facebook-post.

Wanneer Christophe Severs het liedje uit zal brengen, is nog niet duidelijk. “Het is een lied waarin ik mijn verdriet kwijt kan. Het heeft me geholpen met het verwerkingsproces en zal een nieuwe start inluiden. Het biedt me ook troost te weten dat ook ik aan mijn vaders muzikale nalatenschap een vervolg kan proberen te breien,” schrijft Christophe Severs op sociale media.

Paul Severs overleed op 9 april. Een maand eerder werd hij getroffen door een hartaanval tijdens een fietstocht. “Soms denk ik dat hij gewoon op reis is en elk moment de telefoon zal rinkelen en ik zal horen: 'Christophe, ’t is papa hier hé'. Ik zou zo graag uit deze surreële nachtmerrie ontwaken. Ik vrees zelfs dat de almachtige tijd niet alle wonden zal kunnen helen, maar misschien kunnen we het ooit een plaats geven,” besluit Christophe Severs.