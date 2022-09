Zorgboerderij doet dringende oproep: “Hebben eten nodig voor verwaarloosde en gewonde dieren”

“Kunnen jullie een zestigtal verwaarloosde dieren opvangen?” Dat was de vraag die Ellen Van Assche (38) van Zorgboerderij Huppeldepup uit Humbeek onverwacht kreeg van de politie. Ze slaakt nu een noodkreet: “Wij vragen mensen om eten te kopen via onze webshop om de dieren bij ons en in de Ark Van Pollare in Lennik te verzorgen.”

Wat vooraf ging: een zware heidebrand op de Haachtsesteenweg op de grens tussen Diegem en Haren zorgde er afgelopen weekend voor dat heel wat dieren op de weide zonder opvangplaats zaten. Zowat 8.000 vierkante meter natuur ging in de vlammen op. De politie belde dan maar naar Zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek voor een oplossing. “Uiteindelijk ging het om 97 geiten, schapen, kippen, parelhoenders, ganzen, cavia’s en konijnen”, zegt Ellen Van Assche van Zorgboerderij Huppeldepup. “We werken sinds kort nauw samen met de Ark Van Pollare in Lennik. De dieren werden dan over onze twee sites verdeeld. Helaas overleefden verschillende geiten, schapen en een kip de brand niet.”

Er lagen ook enkele onherkenbare kadavers. Veel dieren bleken ook verwaarloosd, zo waren de schapen graatmager. Volgens de zorgboerderij kreeg de site aan de Haachtsesteenweg al het bezoek van controleurs van Dierenwelzijn Vlaanderen. “De dieren bleken al onder toezicht te staan van”, gaat Ellen verder. “De eigenaar kreeg al verschillende opmerkingen, maar deed er weinig mee. De dieren waren in shock en graatmager. Er is op die weide geen graasmogelijkheid meer voor de dieren en dus vangen wij ze voorlopig op. Enkele paarden die door de brandweer van de weide zijn gehaald, worden elders opgevangen.”

Dierenwelzijn Vlaanderen stapte naar de rechtbank. De rechter zal nu beslissen of de eigenaar zijn dieren al dan niet kan terugkrijgen. Tot zolang blijven Zorgboerderij Huppeldepup en de Ark van Pollare zich ontfermen over de dieren. Ze doen daarom een warme oproep. “Help ons om deze dieren, die slachtoffer zijn van brand en verwaarlozing, te verzorgen en koop via onze webshop eten dat nodig is voor de zorg”, besluit Ellen.