Zowel burgemeester Walter De Donder als jongerenvoorzitter Sammy Mahdi kandidaat-voorzitter CD&V

Burgemeester Walter De Donder van Affligem maakte zijn kandidatuur vanmiddag bekend. "Als burgemeester weet ik wat de mensen willen en wat hun zorgen zijn," argumenteert hij zijn kandidatuur aan RINGtv. Volgens hem heeft Vlaanderen een partij als CD&V nog altijd nodig, maar moet de partij meer dan ooit luisteren naar de mensen. "We moeten meer dan ooit in dialoog gaan met de mensen. De sterkte van CD&V is het bij elkaar brengen van de mensen en dat moeten we doen," vindt hij.

De Donder is burgemeester van Affligem sinds 2011. Daarvoor zetelde hij dik tien jaar in de gemeenteraad. Ook bij de allerkleinsten is De Donder bekend, want hij speelt sinds jaar en dag de burgemeester in de televisiereeks Samson en Gert en neemt ook de rol van Kabouter Plop op zich.

‘Keerpunt’

Volgens Sammy Mahdi uit Vilvoorde staat de CD&V op een keerpunt en gaat het nu tussen ‘groeien of wegzakken, volkspartij of partij zonder volk’ voor de christendemocraten. Als mogelijke voorzitter van CD&V wil Mahdi de perceptie over zijn partij keren met duidelijkere communicatie en een eerlijkere boodschap. Hij is ervan overtuigd dat CD&V opnieuw kan inspireren, werven en overtuigen.

Mahdi is afkomstig uit Brussel, maar woont al een tijdje in Vilvoorde. Hij is er fractieleider in de gemeenteraad voor CD&V. Sinds twee jaar is hij voorzitter van de jongerenafdeling van CD&V. Door zijn deelname aan het Vier-programma De Slimste Mens werd hij twee jaar geleden nationaal bekend.

Andere kandidaten

Nog tot maandagmorgen kunnen er kandidaturen voor het CD&V-voorzitterschap bij komen. Voorlopig staat de teller op vijf. Eerder kondigden CD&V burgemeesters Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka en Raf Terwingen al hun kandidatuur aan.

De eerste ronde van de voorzittersverkiezingen vindt plaats op 17 november.​

Foto Sammy Mahdi: Facebook