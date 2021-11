Zwaargewonde bij homejacking in Affligem

Vier of vijf verdachten hebben vanochtend een villa aan de Brusselbaan in Affligem overvallen. Een koppel werd er aangevallen, vastgebonden en bedreigd. Eén van de slachtoffers raakte daarbij zwaargewond. De daders sloegen met hun buit op de vlucht.

De feiten vonden rond 10u30 vanochtend plaats in een villa tegenover een warenhuis van Okay. “Vier of vijf daders zijn de woning binnengedrongen en hebben er een koppel aangevallen, vastgebonden en bedreigd”, zegt Gilles Blondrau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Het koppel moest waardevolle spullen afgeven, waarna de daders op de vlucht sloegen. Eén van de slachtoffers werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De federale gerechtelijke politie zet het onderzoek voort."

Aan inwoners werd een BIN-bericht verstuurd waarbij de daders beschreven werden. Het bericht zegt dat één van hen een corpulente persoon was, de daders allen van Noord-Afrikaanse origine zijn en bij de homejacking donkere kledij droegen. De vluchtwagen zou 1-YTM-2** als nummerplaat hebben.