Zware woningbrand in Hekelgem

In Hekelgem bij Affligem heeft vanochtend een zware brand gewoed in een huis op de Brusselbaan. Er vielen geen slachtoffers.

Rond tien uur merkten voorbijgangers een brand op in een woning langs de Brusselbaan in Hekelgem. De vlammen sloegen al snel uit het dak. De Brusselbaan werd een uur lang afgesloten voor het verkeer, zodat de brandweer z’n werk kon doen. Op het ogenblik van de brand was er niemand aanwezig in het huis. Mogelijk ontstond de brand door een kortsluiting in de elektriciteitskast.