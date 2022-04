Zware woningbrand in Kapelle-op-den-Bos

In de Kerselarenlaan in Kapelle-op-den-Bos woedt momenteel een uitslaande woningbrand. De brandweer is massaal ter plaatse. De woning is volledig vernield. De bewoonster, een vrouw van 83, werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur ontstond vanochtend iets voor 9 uur. De 83-jarige bewoonster was haar koffie aan het drinken toen ze plots rook opmerkte op de benedenverdieping. Heel snel sloegen de vlammen door het dak. De brandweer was snel ter plaatse maar de woning is zwaar beschadigd. Het dak gaat men gecontroleerd laten instorten. De bewoonster bleef fysiek ongedeerd maar was wel in shock. Zij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Haar zoon met wie ze in het pand woont, was op het moment van de brand niet thuis.

"De woning is volledig vernield, maar uitbreiding naar de naastliggende woning kon vermeden worden", meldt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Bij de brand raakten een aantal asbestcementen elementen beschadigd, maar dat is zonder risico voor de omgeving. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen." De bewoonster van de aanpalende woning, kan in haar huis blijven. De oorzaak van de brand is onbekend.