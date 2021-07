Zware woningbrand in Sint-Stevens-Woluwe

Aan het Willem Servranckxplein Sint-Stevens-Woluwe, deelgemeente van Zaventem, is vanmiddag een woning uitgebrand. De 59-jarige inwoner kon zich in veiligheid brengen, een kat overleefde de brand niet.

Het vuur ontstond rond 14.50u vermoedelijk in de keuken van de woonst. De vlammen sloegen al snel uit het raam. In afwachting van de aankomst van de brandweer van Zaventem kon een buurtbewoner die bij de brandweer van Brussel werkt al tussenbeide komen. Met assistentie van enkele buren ging hij met een tuinslang de vlammen te lijf. Daarmee kon hij in die cruciale eerste minuten voorkomen dat het pand helemaal in lichterlaaie zou komen te staan.

Een kat werd door de brandweer uit de woning gehaald en gereanimeerd maar zij overleefde de brand helaas niet. De 59-jarige inwoner kon zich op tijd in veiligheid brengen. De woning is zwaar beschadigd en dan vooral de keuken. Het gaat om een huurwoning van het OCMW. Het OCMW zoekt voor de man een ander onderkomen. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.