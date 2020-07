Zwembaden in de regio openen opnieuw de deuren

Er werd reikhalzend naar uitgekeken en vandaag is het zover: de zwembaden in onze regio openen opnieuw de deuren. Voor het zwembad van het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw is het de eerste dag dit jaar dat het bezoekers ontvangt.

De meeste zwembaden waren dicht sinds midden maart door de uitbraak van het coronavirus. Het Wildersportcomplex was al dicht sinds eind vorig jaar. Het zwembad sloot op 30 december de deuren nadat er tegels loskwamen in het bad. De voorbije maanden werd hard gewerkt om de problemen weg te werken, waardoor het zwembad vandaag de deuren opent.

In en rond het zwembad gelden wel tal van maatregelen. Zo worden maximaal 50 bezoekers toegelaten en wordt het zwembad anders ingedeeld. Aan de ingang wordt handgel voorzien, bezoekers wordt ook gevraagd om hun zwemkledij onder hun gewone kledij aan te hebben. Douchen voor het zwemmen is verplicht, erna verboden.

"Onze Leeuwse zwemmers en zwemclubs hebben dit jaar al hun aandeel aan tegenspoed te verwerken gekregen. Eerst waren er de losgekomen tegels die hersteld moesten worden en aansluitend daarop gooide corona roet in het eten. Ik ben dan ook zeer blij dat we na zes maanden van sluiting het zwembad terug kunnen openen", zegt Leeuws schepen van Sport Herwig Smeets. "Dat dat met extra maatregelen gepaard gaat om het op een coronaveilige manier te kunnen laten doorgaan, zal de zwemfanaat er wel graag bijnemen."

Ook in heel wat andere gemeenten openen de zwembaden opnieuw. Onder meer zwembad Heuvelkouter in Liedekerke en de Sportoase-zwembaden Hallebad in Halle en De Lijster in Londerzeel gaan opnieuw open. Het zwembad in Ternat opent dan weer op 4 juli en zal enkel op dinsdag, donderdag en in het weekend open zijn.

Zwembad De Motte in Zaventem gaat dan weer niet open. Door het coronavirus worden renovatiewerken vervroegd uitgevoerd waardoor het zwembad pas op 13 september opengaat. Zwemliefhebbers in Overijse moeten nog wat langer geduld hebben. Het Begijntjesbad zal pas ten vroegste in 2021 de deuren openen. Het zwembad is al sinds december 2018 dicht voor een grondige renovatie.