Zwerfvuilactie ‘Op 5 minuten proper’ opnieuw een succes: “510 kilometer straten opgekuist”

De zwerfvuilcampagne ‘Op 5 minuten proper’ is opnieuw een succes. Bij die actie bundelen Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw de krachten om het zwerfvuil aan te pakken. “In totaal werden 510 km straten zwerfvuilvrij gemaakt, en dat in totaal meer dan 2.250 vrijwilligers”, zegt de Leeuwse schepen van Milieu Brahim Harfaoui.

Al enkele jaren slaan Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw de handen in elkaar om het zwerfvuil in hun gemeente aan te pakken. “Dat de actie leeft, blijkt uit de bemoedigende resultaten. In totaal werd meer dan 25% oppervlakte van elke gemeente opgeruimd door de deelnemers”, zegt Dilbeeks schepen van Milieu Stijn Quaghebeur. “Bovendien zijn er tientallen vrijwilligers die aangeven ook buiten deze campagneperiode regelmatig de baan op te blijven gaan om hun buurt proper te houden.” vult de Beerselse schepen Jos Savenberg aan.

Elke deelnemer krijgt een potje met bloemenzaad van zijn gemeente. Daarnaast mag afvalintercommunale Intradura ook acht deelnemers gelukkig maken met een GFT-emmer en een powerbank. Vier gelukkige deelnemers winnen zelfs een ballonvaart. “Voorbijgangers staken regelmatig hun duim op of claxonneren om de vrijwilligers aan te moedigen. Die bevestiging doet ons deugd maar zorgt niet voor minder zwerfvuil”, zegt Frieda Van Roy van Intradura.

De gemeenten willen met de actie mensen dan ook aanzetten om minder vuil achter te laten. “We doen een oproep aan iedereen. Als we met z’n allen ons afval gewoon even bijhouden tot aan de vuilbak in plaats van ze achteloos op de grond te werpen, komen we al een heel eind”, besluit de Halse schepen Johan Servé.