Zwerfvuilvrijwilligers Interza en Incovo in de bloemetjes gezet

“Het is een succesverhaal,” zegt Hilde Goldenberg, vrijwilligerscoach bij Incovo en Interza. “Op twee jaar tijd is het aantal vrijwilligers verdubbeld. De strijd tegen zwerfvuil is geen makkelijk verhaal. Onze afvalvrijwilligers ruimen jaarlijks meer dan 5.000 zakken zwerfvuil op en dat is een geweldige prestatie.”

Interza en Incovo zetten hun vrijwilligers jaarlijks in de bloemetjes, maar door corona kon dat twee jaar lang niet. Daarom werd er vandaag afgesproken in Plantentuin Meise. “De inzet van de propere brugers blijft belangrijk voor Incovo en Interza,” besluiten Eddy Vranckaert en Marleen Ral, voorzitters van de intercommunales.