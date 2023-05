Zwerm bijen in de tuin? Bel een imker!

Imkers uit onze regio roepen op om hen te bellen wanneer je een grote zwerm bijen ziet. Els uit Kapelle-op-den-Bos deed dat vanmiddag ook. “Ik wou net in de tuin beginnen te werken toen ik een grote zwerm bijen op een boom in mijn tuin zag landen.” De brandweer kan niet helpen, maar imkers doen er dan alles aan om de beestjes weg te halen en in veiligheid te brengen.

“’t Is een natuurlijk fenomeen,” zegt imker Walter Grooten. “Wanneer een kolonie bijen te groot wordt, zal die eerst nieuwe koninginnen maken. Van zodra de eerste koningin bijna geboren zal worden, trekt de huidige koningin met de helft van de kolonie weg. Dat zijn de zogenaamde bijenzwermen.”

Imkers komen die zwermen met plezier ophalen. “Want dan kunnen we hen veilig onderbrengen in kasten en ervoor zorgen dat ze de volgende winter overleven. In de natuur zelf lukt dat niet altijd.” Bijen zijn goed voor de biodiversiteit. Het is dus belangrijk dat hun soort in leven blijft.

Hoe imkers bijen vangen, vertelt Walter in ons nieuws.