Oud vredegerecht Herne wordt gloednieuwe duurzame kunstacademie

De huidige Academie Muziek, Woord en Dans is momenteel gehuisvest in twee gebouwen: in de Dekenij en in het gebouw van de dienst Welzijn. Na de renovatie van het vredegerecht worden alle afdelingen samen onder één dak gebracht, ook de afdeling Beeldende Kunst. Vandaag telt de Academie van Herne 337 leerlingen.

Bij de renovatie van het oude vredegerecht blijft de voorgevel van het gebouw behouden, zo ontstaat er een samenspel van oud en nieuw. Er wordt een lift geïnstalleerd en het gebouw wordt duurzaam gerenoveerd met een warmtepomp en zonnepanelen. Zo moet er niet langer met fossiele brandstof verwarmd worden. Op de parking achteraan het gebouw komt een achterbouw voor de woordklas, een balletzaal en een klas voor slagwerk.

Het gebouw wordt vanaf vandaag ontmanteld. De gemeente Herne hoopt het eind volgend jaar officieel te kunnen inhuldigen.