Studenten uit Grimbergen en Meise met Innoptus Solar Team aangekomen in Zuid-Afrika

"Voor het team is dit het hoogtepunt van maanden hard werken in België," zegt: Arne Basteijns van het Innoptus Solar Team. "Dertien maanden lang werkten we elke dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zagen we onze familie amper en pushten we elkaar tot het uiterste. Het is dan ook echt geweldig om hier uiteindelijk te zijn.”

Het team gaat voluit voor de overwinning in Zuid-Afrika en laat dan ook niets aan het toeval over. Ze blijven de wagen uitgebreid testen en verkennen de route. "In oktober 2023 bewezen we al dat de Infinite bij de top van de wereld behoort toen we eerste eindigden in de race van Darwin naar Adelaide doorheen de Australische Outback. Het parcours in Zuid-Afrika is echter een heel nieuw beestje, waardoor er een gezonde stress heerst binnen het team," aldus Simon De Baere van het team.

De Sasol Solar Challenge start op 13 september. In acht dagen tijd legt het team dan een tocht van 4.000 kilometer af tussen Johannesburg en Kaapstad.