Subsidies voor buurtschool De Winde om speelplaats te ontharden en te vergroenen

Buurtschool De Winde in Halle krijgt meer dan 82.000 euro aan Vlaamse subsidies voor het ontharden van de speelplaats. De school diende een dossier in voor de projectoproep ‘Natuur in je school’ en werd samen met twee andere scholen in Vlaams-Brabant geselecteerd door het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “We willen meer onderwijskwaliteit en dat betekent ook dat we aandacht hebben voor een meer kwalitatief milieu om in te leren. Vlaams-Brabant is sowieso al een provincie met heel wat groen. Dat mag ook binnen de schoolmuren.”