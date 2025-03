Odisee start met nieuwe opleiding in Dilbeek: “Sector heeft nood aan orthopedagogische begeleiders"

Na de eerdere verhuisbeweging van de lerarenopleiding Secundair Onderwijs van Campus Brussel naar Dilbeek dit jaar, breidt het aanbod op de campus voor het tweede jaar op rij opnieuw uit. De toevoeging van de graduaatsopleiding aan het aanbod in Dilbeek is welgekomen, want de nood aan goed opgeleide orthopedagogisch begeleiders in de regio is erg groot. “In een steeds complexere samenleving is er een groeiende vraag naar professionals die mensen in kwetsbare situaties kunnen ondersteunen en begeleiden in hun dagelijkse context”, vertelt opleidingshoofd Bart Van den Steen.

Odisee hoopt met het graduaat mensen in de regio aan te trekken om opvoeder-begeleider te worden, een knelpuntberoep in Vlaanderen. Door de modernisering van het secundair onderwijs zullen leerlingen uit de arbeidsmarktfinaliteit (bso) binnenkort niet langer meteen kunnen starten met een professionele bachelor, maar wel met zo’n graduaatsopleiding. Door binnen orthopedagogie een graduaatsopleiding op te starten, hoopt men dus ook een ander profiel te kunnen laten starten met een orthopedagogische opleiding.

“Met deze graduaatsopleiding willen we inspelen op de noden van de arbeidsmarkt en een breder publiek aanspreken. We richten ons specifiek op studenten die een praktijkgerichte opleiding zoeken en meteen aan de slag willen in de sociale sector”, zegt docent Hilke Peremans. “De opleiding is verder ook gericht naar volwassen studenten. In het eerste jaar zullen studenten via dit werkplekleren al 450 uur praktijkervaring opdoen, en in het tweede jaar loopt dit nog verder op tot 525 uur.”