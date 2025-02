Staking NMBS: Directeur Sancta Maria Instituut haalt leerlingen zelf op

Om halfnegen 's ochtends staat Herman Marissens voor het station in Halle. Door de staking van enkele spoorbonden rijden een aantal treinen niet tot in Lembeek. Om de leerlingen toch nog op tijd op school te krijgen, kruipt de directeur van het Sancta Maria Instituut zelf achter het stuur. "De schoolbus kadert een beetje in de theorie van: 'woorden trekken, voorbeelden wekken'", zegt Marissens. "Wij zeggen: wij doen een inspanning, we verwachten ook van jullie dat je een inspanning doet om op school te geraken."

Wisem Laksiri geraakt zonder de inspanningen van de directeur en de school niet op tijd in de les. "Ik kom van Opwijk", zegt Wisem. "Er is geen trein die onmiddellijk naar Lembeek gaat, pas om de twee uur."

Marissens levert geen half werk. Hij brengt de leerlingen ook terug. Met plezier, klinkt het, maar de directeur zet toch vraagtekens bij de staking. "Negen dagen staken is toch wel heel veel. Iedereen wordt daardoor toch wel in zekere zin toch wel een beetje gegijzeld. Het kan misschien wat zoden aan de dijk brengen, maar anderzijds moeten we toch oog hebben voor de volledige context van de maatschappij", aldus Marissens.