Innoptus Solar Team start vrijdag als tweede aan de Sasol Solar Challenge

Het Innoptus Solar Team is aan de Sasol Solar Challenge begonnen. Dat is de meest extreme race ter wereld voor wagens op zonne-energie. De ingenieursstudenten van de KU Leuven, met onder meer Louis De Vroede uit Meise en Jasper Gutschoven uit Grimbergen, hebben vandaag de tweede tijd neergezet in de kwalificatieronde. Het Nederlandse team van de Technische Universiteit van Delft mag vrijdag als eerste starten aan de tocht door Zuid-Afrika.