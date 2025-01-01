Alle hens aan dek in Regina Caeli Lagere School in Dilbeek: “Vandaag is klusjesdag!”

Alle hens aan dek in Regina Caeli Lagere School in Dilbeek

Nog vijf keer slapen en dan is het één september. In veel scholen is het daarom nu alle hens aan dek. Klassen inrichten, de speelplaats vegen en lessen voorbereiden. Alles moet tot in de puntjes in orde zijn. Ook in de Regina Caeli Lagere School in Dilbeek gonsde het van de bedrijvigheid.

De leerkrachten van de Regina Caeli Lagere School halen vandaag de grote middelen boven. Van oud materiaal sorteren en met meubels sleuren tot een volledige refter inrichten.

“Vandaag is het onze ‘klusjesdag’ en alle leerkrachten van de school komen helpen om alles in orde te maken voor 1 september. Daar komt heel wat bij kijken: een kelder legen, een container vullen, de speelplaats opkuisen, de stippen schilderen, de refter organiseren…”, zeggen Sandy Wauters en Tinne Van Giel, zij zijn organisatorisch directeur en pedagogisch directeur.

Overgangsgesprekken

Ook de zogenaamde overgangsgesprekken staan gepland. “Wij zijn een grote school en de klassen worden herverdeeld, daarom is communicatie heel belangrijk. We briefen elkaar in functie van de opvolging van de zorg. Dat je bijvoorbeeld weet: die kinderen moet je in de gaten houden voor spelling of wiskunde. Zo kunnen we anticiperen”, zegt Judy Van Esch, leerkracht in het vierde leerjaar.

Geen gebrek aan leerkrachten

Gebrek aan personeel is op deze school niet aan de orde. “We hebben een zeer gemotiveerd team waardoor we eigenlijk geen personeelstekort hebben. Er zijn leerkrachten die op pensioen gaan en vervangen worden, dat is ons aardig gelukt. We hopen echt dat we dat zo kunnen houden”, aldus Wauters en Van Giel.

Kriebels

Bij de leerkrachten begint het alvast te kriebelen. “Ik kijk ernaar uit om te starten. Zeker om de kinderen te leren kennen. Zien wie je klasgroep is. Je krijgt veel liefde en dankbaarheid terug, zeker als je ziet dat je de kinderen hebt laten groeien doorheen het jaar. Dat geeft veel voldoening”, zegt Charlotte Leber, leerkracht in het vijfde.

