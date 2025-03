Basisschool De Kiem krijgt gloednieuwe gebouwen op huidige locatie

De huidige gebouwen van basisschool De Kiem zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen. Daarom moeten ze plaats ruimen voor een duurzame, energiezuinige en functionele infrastructuur. De nieuwe schoolgebouwen worden uitgerust zijn met moderne faciliteiten, ruime klaslokalen, een vernieuwde speelplaats, een sportzaal en aangepaste ruimtes voor naschoolse activiteiten.

Karolien Huylebroek, schepen van onderwijs, benadrukt het belang van de investering: "Onderwijs is de basis van onze toekomst. Met deze nieuwbouw geven we niet alleen onze kinderen een betere leeromgeving, maar investeren we ook in een duurzame en toekomstgerichte infrastructuur, waar ook de buurt kan van meegenieten."

De werken beginnen in juli volgend jaar en zullen wellicht twee jaar duren. De kostprijs wordt geraamd op meer dan 10 miljoen euro. 70 procent wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, de gemeente Ternat betaalt 30 procent.