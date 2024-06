Directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve stapt pensioen binnen in Opwijk

De laatste schooldag, ook voor Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Het is een boeiende periode geweest de laatste tien jaar. Ik heb er enorm van genoten. Het is niet toevallig dat we hier in een kleine kleuterschool zijn om afscheid te nemen. Dat is altijd mijn grootste plezier geweest: met de mensen in het veld, met leerlingen, met leerkrachten, met directies, met besturen aan de slag gaan. Ik moet ook wel zeggen dat ik na tien jaar blij ben dat iemand anders het overneemt en dat ik weer andere dingen kan gaan doen.”

De opvolger van Boeve zal de handen vol hebben want het onderwijs kampt nog altijd met een aantal structurele uitdagingen. “De twee thema’s waarvan ik hoop dat de volgende Vlaamse regering het heel goed aanpakt zijn het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs”, aldus Boeve.

Boeve is kritisch voor de Vlaamse regering. Volgens hem is tijdens deze regeerperiode te veel ingezet op controle en te weinig op vertrouwen. “Ik denk dat het belangrijk is dat er een nieuw kader geschapen wordt waarbij scholen aan een goed HR-beleid kunnen doen. Dat scholen zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ik denk dat we naar een tijd toe moeten van ‘controle is goed, maar vertrouwen is beter’ ", zegt Boeve.