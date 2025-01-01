Drie Pajottegemse scholen krijgen nieuwe naam: “Belangrijk voor duidelijkheid, eenheid en herkenbaarheid”

Maandag starten alle scholen in Pajottegem hun eerste volledige schooljaar in de nieuwe fusiegemeente waarin ook de gemeentelijke lagere scholen de voorbije maanden werden in geïntegreerd. “De scholen behouden elk hun vertrouwde werking, pedagogische aanpak en visie, maar we gaan wel voor een sterke eigen identiteit”, zegt schepen van Onderwijs Marleen Merckaert. “Alle gemeentelijke scholen zullen voortaan te herkennen zijn aan een pictogram. Deze visuele ondersteuning is niet alleen leuk, maar ook praktisch. Kinderen herkennen hun school aan het pictogram en voelen zo meteen dat ze op hun school zijn.”

Nieuwe naam

Drie gemeentelijke scholen krijgen ook een volledig nieuwe schoolnaam. “De scholen kozen zelf hun nieuwe naam en weerspiegelt hun eigenheid. GBS Herhout koos als nieuwe naam voor De Vlinder, GBS Galmaarden H6 is voortaan De Ontdekking en De Oester Oetingen kan niet meer verward worden met De Oester Strijland want noemt nu De Parel. Deze nieuwe namen klinken warm en uitnodigend.”

Tot slot maakte het gemeentebestuur de afgelopen maanden ook afspraken over de ondersteuningsvormen het voorziet. “Zo wordt elke ouderraad in zijn werking, kunnen alle kinderen op woensdagnamiddag gebruik maken van de aangeboden kinderopvang op de centrale locaties van de gemeentelijke scholen en bieden we alle klassen jaarlijks een educatief bezoekje aan in het Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik aan”, besluit Merckaert.