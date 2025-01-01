naamsverandering Pajottegemse scholen

Drie Pajottegemse scholen krijgen nieuwe naam: “Belangrijk voor duidelijkheid, eenheid en herkenbaarheid”

Net als in vele andere gemeenten maken ze zich ook in Pajottegem klaar voor 1 september. Het wordt het eerste volledige schooljaar in de nieuwe fusiegemeente. Enkele gemeentescholen krijgen er een nieuwe naam. “De scholen blijven hun eigen visie volgen, de nieuwe naam is vooral belangrijk voor duidelijkheid, eenheid en herkenbaarheid”, zegt schepen van Onderwijs Marleen Merckaert.

Maandag starten alle scholen in Pajottegem hun eerste volledige schooljaar in de nieuwe fusiegemeente waarin ook de gemeentelijke lagere scholen de voorbije maanden werden in geïntegreerd. “De scholen behouden elk hun vertrouwde werking, pedagogische aanpak en visie, maar we gaan wel voor een sterke eigen identiteit”, zegt schepen van Onderwijs Marleen Merckaert. “Alle gemeentelijke scholen zullen voortaan te herkennen zijn aan een pictogram. Deze visuele ondersteuning is niet alleen leuk, maar ook praktisch. Kinderen herkennen hun school aan het pictogram en voelen zo meteen dat ze op hun school zijn.”

Nieuwe naam

Drie gemeentelijke scholen krijgen ook een volledig nieuwe schoolnaam. “De scholen kozen zelf hun nieuwe naam en weerspiegelt hun eigenheid. GBS Herhout koos als nieuwe naam voor De Vlinder, GBS Galmaarden H6 is voortaan De Ontdekking en De Oester Oetingen kan niet meer verward worden met De Oester Strijland want noemt nu De Parel. Deze nieuwe namen klinken warm en uitnodigend.”

Tot slot maakte het gemeentebestuur de afgelopen maanden ook afspraken over de ondersteuningsvormen het voorziet. “Zo wordt elke ouderraad in zijn werking, kunnen alle kinderen op woensdagnamiddag gebruik maken van de aangeboden kinderopvang op de centrale locaties van de gemeentelijke scholen en bieden we alle klassen jaarlijks een educatief bezoekje aan in het Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik aan”, besluit Merckaert.

Meest bekeken

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen
Samenleving

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen: “We zien de piloten in hun cockpit zitten!”

vrij 29 aug
naamsverandering Pajottegemse scholen
Onderwijs

Drie Pajottegemse scholen krijgen nieuwe naam: “Belangrijk voor duidelijkheid, eenheid en herkenbaarheid”

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken
Sport

Brussels Stephex Masters in Wolvertem schiet uit de startblokken: “Economische en sportieve krachttoer”

woe 27 aug
Bouw van twee fietstunnels start in Asse
Mobiliteit

Bouw van twee fietstunnels start in Asse: “Werken duren 2,5 jaar”

vrij 29 aug
Halle zoekt gemachtigd opzichters
Mobiliteit

Halle zoekt gemachtigd opzichters: “Nu zijn er maar twee”

Meer nieuws uit de regio

Superkindjesdag in Pajottegem
Jeugd

Superkindjesdag in Pajottegem: “Nog 1 dag volop spelen voor de school opnieuw begint”

Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal
Sport

Oude bekende keert terug naar RSCA Futsal: Frank Luypaert traint volgend seizoen de U21

woe 27 aug
Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem
Groen

Faunamengsels populair bij landbouwers in Pajottegem: “Mooi, maar ook een boost voor de biodiversiteit”

din 26 aug
Folk verovert Gooik tijdens de Stage voor Volksmuziek
Cultuur

Folk verovert Gooik tijdens de Stage voor Volksmuziek: “Folk is niet muf, maar fris”

woe 20 aug
Samenleving
Vlaams-Brabant

Vier drones staan brandweerzone Vlaams-Brabant West bij

zon 17 aug