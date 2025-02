Hotelscholen stomen zich klaar voor de AEHT Cornet Trophy: “Teamwork sleutel tot succes”

Vandaag zijn een 40-tal leerlingen van 11 Belgische hotel- en toerisme te gast bij Brouwerij Palm in Steenhuffel. Ze volgen er onder meer workshops foodcost, serveerkunde, bakkerij en keuken. Die stomen hen klaar voor de AEHT Cornet Trophy. “Voor ons is dit een educatief en maatschappelijk project”, zegt Peter Buelens van Brouwerij Palm. “De brouwerij wil studenten met een horecaopleiding de kans bieden hun vaardigheden op vlak van bier en gastronomie aan te scherpen, zo maken jonge professionelen kennis met de rijke Belgische biercultuur. Niet voor niets zijn productkennis, beer and food-pairing en serveerkunde van bier verplichte onderdelen binnen de wedstrijd. Niet alleen wordt de culinaire kennis rond bier versterkt maar ook de sociale vaardigheden worden door het samenwerken in teamverband extra ontwikkeld.”

De wedstrijd moet toekomstige professionals om aan de slag te gaan met al het lokaal lekkers dat Vlaanderen bieden heeft. Driesterrenchef Viki Geunes de trotse peter van de AEHT Cornet Trophy. “In Vlaanderen mogen we terecht trots zijn op onze lokale producten van topkwaliteit én uiteraard ook op onze bieren. Belgische producten zijn van wereldklasse. Veel mensen vinden die kwaliteit vanzelfsprekend, maar dat is ze zeker niet”, zegt Geunes. “ Daarom verdient dit initiatief mijn steun, tevens wil ik de studenten met mijn peterschap inspireren en motiveren in hun beroepskeuze.”

De wedstrijd vindt op 19, 20 en 21 maart plaats in COLOMAplus in Mechelen. Onder meer de hotel- en toerismeopleidingen van GO! Campus Wemmel en COOVI Anderlecht nemen deel aan de wedstrijd. De winnaar mag ons land vertegenwoordigen voor de Europese wedstrijd van AEHT, die van 3 tot 8 november plaatsvindt in Zweden.