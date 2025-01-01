Nieuwe basisschool in Halle stap dichterbij: “Scholengroep Korha dient omgevingsaanvraag in”

Nieuwe basisschool in Halle stap dichterbij

Scholengroep Korha heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe basisschool in de Zuster Bernardstraat. De school zou moeten komen in de gebouwen waar de politierechtbank en het vredegerecht waren gehuisvest.

Twee jaar geleden werden de plannen voor een grote welzijns- en onderwijscampus in de Zuster Bernardastraat voorgesteld. De school op die campus moest eind dit jaar klaar zijn, maar die deadline wordt niet gehaald.

De KorHa-scholen dienden in juni een vergunningsaanvraag in voor een nieuwe basisschool, maar de mobiliteitsstudie was onvoldoende en moet aangevuld worden. Dat moet gebeuren voor eind november. Dat wordt het dossier geëvalueerd.

Sinds begin deze maand zitten op de site in de Bernardastraat de politierechtbank, FOD Financiën en vredegerecht samen in een gerenoveerd gebouw.

