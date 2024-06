Prinsenhof krijgt nieuwe speelplaats: “Leerlingen mochten mee ontwerp maken”

Opvallend is dat het ontwerp van de speelplaats is gebaseerd op de droomspeelplaatsen die onze kinderen mochten uittekenen. Met deze ontwerpen ging een landschapsarchitect vervolgens aan de slag. “Wij gaan het geld dat we krijgen van Vlaanderen gebruiken om onze speelplaats volledig te vegroenen en te gaan vernieuwen”, zegt directeur Benjamin Rombaut. “Dat belooft een leuke zone te worden met speelelementen, avontuurelementen, klauterelementen. We hopen dat de betonnen woestijn een echt avontuurpark voor onze kinderen wordt.”

De nieuwe speelplaats wordt specifiek ontworpen om een samenwerking met jeugdbewegingen en vakantiekampen mogelijk te maken. “Hiervoor zal de school de handen in elkaar slaan met de Scouts en KSA van Grimbergen, maar ook met Yes Vakantiekampen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze school nog meer een sociale rol speelt binnen onze lokale gemeenschap”, aldus Rombaut.