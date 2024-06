Solar Team doet de ultieme test op Vlaamse wegen

Tot de ingenieursstudenten van de KU Leuven horen ook Louis De Vroede uit Meise en Jasper Gutschoven uit Grimbergen. In september zullen ze samen met andere studenten deelnemen aan de Solar Challenge ter wereld in Zuid-Afrika. “Het landschap belooft daar een enorme uitdaging te worden. We zullen er te maken krijgen met grote hoogteverschillen", zegt piloot Louis Claeys. "Het is voor deze bergritten dat de zonnewagen vandaag werd getest. De zonnewagen heeft het top gedaan vandaag, de steile helling van de Wijnpersstraat vormde geen al te grote problemen voor de motor of wagen. Nu is het nog even wachten om dit ook in Zuid-Afrika te kunnen bewijzen.”

Het Belgische team vertrekt begin augustus naar het buitenland met de wagen. De Sasol Solar Challenge start op 13 september.