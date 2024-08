Wietse Coolen nieuwe directeur van scholengroep SCOOP

Kurt Meeus was de langstzittende algemeen directeur binnen het GO!-onderwijs. Onder zijn beleid groeiden de SCOOP-scholen ook. Bij zijn aantreden in mei 2013 telde de scholengroep 7.600 leerlingen. Bij zijn afzwaaien nu telt de groep 10.000 leerlingen.

Meeus leidde ook tal van infrastructuurprojecten in goede banen, zo werden er nieuwe scholen opgericht in Vilvoorde (Tangram) en Hoeilaart (VONK!). Er is nog een derde school op komst in Strombeek-Bever. Ook nam de scholengroep de gemeentelijke scholen van Machelen en het GITO in Tervuren over, wat de positie van SCOOP als belangrijke onderwijsverstrekker in de noordoostrand van Brussel verder verstevigde.

Wietse Coolen

Wietse Coolen, de nieuwe algemeen directeur, is geen onbekende binnen het onderwijslandschap. “Na negen jaar als directeur van GO! Horteco in Vilvoorde, een loopbaan als leraar en coördinator in Het Atheneum Vilvoorde en redacteur bij Klasse, is Coolen goed uitgerust om het leiderschap van SCOOP op zich te nemen,” klinkt het. "Het is een eer om de fakkel over te nemen van Kurt Meeus. Mijn doel is om voort te bouwen op de stevige fundamenten die zijn gelegd en samen met het team van SCOOP nieuwe kansen te creëren voor onze leerlingen en medewerkers" zegt Coolen.

SCOOP telt 24 scholen in Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Kampenhout, Kortenberg, Tervuren, Overijse en Hoeilaart.