Luchthaven en luchtvaartmaatschappijen doen oproep: "Laat onze passagiers niet opnieuw in de steek"

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent extra drukte voor de luchtvaartsector. Brussels Airlines, Brussels Airport en TUI fly houden het hart vast want de stakingsacties van de voorbije maanden hebben al 180.000 reizigers getroffen. Bovendien kosten de acties handenvol geld. "Onze passagiers rekenen om heel diverse redenen op hun vlucht, en we hebben hen dit jaar al te vaak moeten teleurstellen omwille van deze acties. De stakingen dit jaar hebben al 100 miljoen euro gekost aan de Belgische economie," zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

25 juni staat een nieuwe actiedag op de planning. "Gezien het grote aantal passagiers dat die dag reist, schatten we een bijkomende financiële last van 4 miljoen euro", zegt Dorothea von Boxberg, CEO van Brussels Airlines. "Dat is geld dat we niet kunnen investeren in wat echt telt: onze passagiers, onze mensen en de toekomst van ons bedrijf. We hebben dringend alternatieve oplossingen nodig om onze gedeelde toekomst te beschermen", zegt Dorothea von Boxberg, CEO van Brussels Airlines.

"Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI fly roepen de vakbonden dan ook op tot een andere aanpak om op 25 juni en daarna niet opnieuw de passagiers te treffen," klinkt het. "Laat onze passagiers niet opnieuw in de steek."