Vilvoorde bouwt groenestroomproductie uit: "Investeren in zonnepanelen is interessant"

Alle niet-residentiële gebouwen, zoals het stadhuis in Vilvoorde, moeten sinds kort beschikken over een EPC NR-attest. "De stad wil natuurlijk een zo hoog mogelijk label behalen", klinkt het bij het stadsbestuur. "Dat kan door de energievraag te beperken en daarbovenop ook hernieuwbare energie lokaal te produceren." In Vilvoorde liggen er panelen op veertien stadsgebouwen. In een tweede fase wil de stad de inspanningen opschalen.

De zonnepanelen die begin november op het stadhuis zijn geïnstalleerd, zijn nog maar het begin van die tweede fase. "Er staan nog meer dan negentien projecten op stapel", klinkt het, "zoals sportaccommodatie Hazeweide, sportstadion Drie Fonteinen en cc Het Bolwerk. Deze inspanningen zullen de komende twee jaar resulteren in een forse stijging van hernieuwbare energie binnen de stadsgrenzen: van 412 080 kWh groene stroom in 2024 tot een geschatte 1 872 019 kWh in 2026."

Schepen van Wonen en Klimaat Tine Paredis zegt dat de stad het voorbeeld wil geven aan de Vilvoordenaars. "Met dit initiatief willen we dan ook aantonen dat het investeren in zonnepanelen interessant is voor zowel de stad als de burger. Als stad willen we Vilvoordenaars daarom ook aanmoedigen en ondersteunen in de transitie naar groene energie." Burgemeester Jo De Ro wijst erop dat het project de kracht van samenwerking toont. "We doen dit in samenwerking met Wemmel, Grimbergen, Machelen en Meise, een mooi voorbeeld voor andere steden en gemeenten", zegt de burgemeester. "Het brengt in de praktijk wat de nieuwe bestuursploeg bij onze start aangaf: we willen binnen en buiten onze stad meer samenwerken. Alleen kan je wel iets, maar samen kan je veel meer. Ook op vlak van energie en klimaat.”