Afwezige bijzitters voor de rechter: morgen eerste themazitting over de verkiezingen van 9 juni

Zonder goede reden niet of te laat opdagen wanneer je als bijzitter bij een stem- of telbureau bent opgeroepen is strafbaar. In het arrondissement Halle-Vilvoorde kwamen in totaal 599 bijzitter te laat of gaven ze geen gehoor aan de oproep om de Europese, federale en regionale verkiezingen in goede banen te leiden.

De cijfers blijven stijgen. Voor de Europese, federale en regionale verkiezingen betaalden 516 mensen de minnelijke schikking van 250 euro. 83 mensen riskeren een geldboete van 400 tot 1 600 euro. Na de verkiezingen van 2014 betaalden 288 personen de minnelijke schikking. Er werden 130 personen gedagvaard. In 2018 betaalden 389 personen de minnelijke schikking en werden er 108 personen gedagvaard. In 2019 gingen 383 personen in op de minnelijke schikking en werden er 103 personen gedagvaard. Let wel, op de geagendeerde zittingen zullen voorlopig alleen bijzitterszaken worden behandeld.

Cijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft het parket niet vermeld. De themazittingen worden georganiseerd in maart 2025.