Burgemeester Willy Segers: “Ik werd getipt over het ronselen van volmachten”

Het parket voert in Dilbeek een onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude en nam daarom volmachten in beslag. Om hoeveel volmachten het gaat en wat de aanleiding is, wil het parket niet kwijt. “Ik ben niet verbaasd over dat onderzoek”, zegt Segers. “In aanloop naar de verkiezingen werd ik al op de hoogte gebracht over het feit dat er volmachten geronseld werden in woonzorgcentra. Ik vond het mijn deontologische plicht om dat te melden aan de voorzitter van het kiesbureau. Dat is niet het correcte orgaan, maar ik wou het toch melden. Ik heb alleszins geen klacht ingediend."

Op de lijst van klachten die de Raad voor Verkiezingsbetwistingen online publiceert, is er ook nog geen van Dilbeek bij. “Of er effectief volmachten geronseld werden? Dat zou best kunnen als wat ik gehoord hebt, ook klopt. Om welke lijst het gaat, kan ik niet zeggen”, zegt Segers. Jef Vanderoost, die het initiatiefrecht heeft, weet niets van het onderzoek dat het parket voert. “Misschien voelden mensen zich geroepen om actie te ondernemen omdat de stemming zo nipt was. Er geen veel verhalen rond, maar ik ben eigenlijk van geen enkel op de hoogte. Ik verwacht ook niet zo veel van het onderzoek dat gevoerd wordt”, besluit Vanderoost.

Sinds de voorbije verkiezingen is het ronselen van volmachten strafbaar. Wie er zich schuldig aan maakt, riskeert een celstraf van acht dagen tot een mand of een geldboete.