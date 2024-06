PVDA pleit voor herstelplan openbaar vervoer: "Moet beter, meer en betaalbaar zijn"

In de laatste rechte lijn richting de verkiezingen van komende zondag voerde PVDA vandaag actie in Halle. De partij pleit voor meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer in Halle. “In Halle zijn in januari 25 bushaltes van De Lijn geschrapt. Daarmee is de stad na Diest de stad met de meest geschrapte haltes”, klinkt het bij lijsttrekker Line De Witte. “Dat is tekenend voor het beleid van de afgelopen jaren.”