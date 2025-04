Gemeentehuis Kampenhout verhuist naar Kasteel Van Bellinghen: “Nieuwe mijlpaal”

Vijf jaar geleden kocht de gemeente Kampenhout het Kasteel van Bellinghen aan. Na een grondige restauratie opent het het vandaag als nieuw gemeentehuis van de witloofgemeente. “De ingang ligt schuin tegenover het oude gemeentehuis”, zegt een trotse burgemeester Kris Leaerts. “. Via de nieuw aangebouwde veranda, die het historische gebouw een eigentijds uitzicht geeft, komen bezoekers in de ruime en karaktervolle inkomhal. Parkeren kan vlakbij aan het voormalige postgebouw in de Frederik Wouterslaan, waar ook een parkeerplek voor personen met een handicap voorzien is.”

De inrichting van het Kasteel Van Bellinghen maakt deel uit van een grote plan om verschillende historische gebouwen te herwaarderen en een nieuwe functie te geven. “Zo opende in 2021 cultuur- en beleefcentrum De Krop al de deuren in de oude boerderij van het OCMW en in 2023 nam de dienst Ruimte z’n intrek in de pastorie naast het Kasteel Van Bellinghen. De volgende stap is de aanleg van de tuin van de pastorie en die van het Kasteel Van Bellinghen tot een gezellig parkje voor de burger waar ook kleine evenementen mogelijk zijn.”

Het huidige gemeentehuis wordt tot slot omgevormd tot een site met kleinschalige woon-, werk- en winkelgelegenheid. “Er is nog heel wat werk om deze plannen te ontwikkelen en uit te voeren, maar we zijn dankbaar dat we deze stappen hebben kunnen zetten in functie van de dienstverlening voor onze inwoners en het vrijmaken van plaats voor wonen, werken en winkelen”, besluit Leaerts.