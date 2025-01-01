Vilvoorde stelt meerjarenplan voor: "9 beleidsdoelstellingen die toekomst Vilvoorde vorm moeten geven"

9 beleidsdoelstellingen vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan van de stad Vilvoorde. Daarbij vormen veiligheid, netheid en levenskwaliteit de fundamenten. "Vilvoorde wil een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt en veilig is. Met een integraal veiligheidsplan werken we samen met de politiezone VIMA en het parket Halle-Vilvoorde," communiceert de stad. Een cameraplan waar meer dan 2 miljoen euro voor voorzien wordt, acties tegen sluikstorten en aandacht voor verkeersveiligheid moeten daartoe bijdragen. In Koningslo komt er een nieuw politiekantoor en het aantal gemeenschapswachten dat GAS-boetes mag uitschrijven wordt omhoog getrokken.

Het stadsbestuur wil ook inzetten op het vergroenen van de openbare ruimte en op energiezuinigheid. Zo moet het stadspatrimonium tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ook stadsontwikkeling is een belangrijk thema, specifiek wordt de verdere ontwikkeling van de kanaalzone aangehaald.

Nieuw zwembad en nieuwe schoolinfrastructuur

Vilvoorde wil ook inzetten op sociale cohesie, gelijke kansen en de kennis van het Nederlands. "Met de uitbouw van een zorgcampus en de versterking van het Sociaal Huis willen we elke inwoner ondersteunen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Vrije tijd moet een motor van verbinding worden." De stad investeert de komende jaren in nieuwe zwembadinfrastructuur en blijft verenigingen financieel ondersteunen. De basisscholen De Puzzel II en De Kinderkoppen krijgen nieuwe schoolinfrastructuur.

"We besturen verantwoord: elke euro moet maximaal rendement opleeren voor onze inwoners. Met die plan blijven we investeren in veiligheid, welvaart en de leefbaarheid van onze stad. Toch behouden we onze financiële evenwichten en worden de personenbelasting en onroerende voorheffing niet verhoogd," besluit schepen van Financiën Jeroen Bergers (N-VA).