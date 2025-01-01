Inbrekers slaan op de vlucht tijdens inbraak in apotheek van burgemeester

“Het alarm ging rond 3.30 uur af,” zegt burgemeester Maarten Mast (LvB). “Iedereen van ons gezin was op dat moment boven aan het slapen. Ik hoorde het alarm en ging naar beneden. Toen waren de inbrekers gelukkig al gevlucht.” Mast doet het relaas van een bewogen nacht. Inbrekers forceerden de kassa en gingen aan de haal met een paar honderd euro aan cash geld. Muntstukken en medicatie lieten ze onaangeroerd. "Ik ben vooral blij dat er enkel materiële schade is en dat niemand in contact kwam met de inbrekers, want dat zou toch zeer confronterend zijn geweest,” aldus Mast.

De daders drongen de apotheek via een schuifdeur binnen. “Die heb ik meteen laten herstellen en nu is ze stevig verankerd. Ik neem ook extra beveiligingsmaatregelen, zodat inbrekers het nog moeilijker krijgen om binnen te geraken.” Want hoe langer een inbraakpoging duurt, hoe sneller de daders afdruipen zonder buit. De politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) meldde eerder dat een gemiddelde inbraakpoging ongeveer drie minuten duurt. Geraakt de inbreker in die tijdspanne niet binnen, dan wordt de inbraakpoging vaak opgegeven, omdat inbrekers dan een grotere kans hebben om ontdekt te worden. Het is dus belangrijk om de inbrekers zo lang mogelijk buiten te houden met inbraakpreventieve maatregelen zoals (extra) sloten, alarmsystemen, enzovoort.

De burgemeester vermoedt dat het bij de inbraak in de apotheek om rondtrekkende dievenbendes gaat. “We krijgen de laatste weken wel meer meldingen van inbraken”, weet de burgemeester. “Het zijn donkere dagen en daarvan maken dadergroepen gebruik om in te breken in woningen. Ze zijn vooral op zoek naar geld.”

Cijfers en maatregelen zone AMOW

“Op het laatste schepencollege hebben we ook de cijfers van woninginbraken en poging tot woninginbraken besproken. Van januari tot september 2025 gaat het in de zone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) in die maanden om 321 feiten. Opgesplitst per gemeente gaat het om 136 feiten in Asse, 91 in Wemmel, 66 in Merchtem en 28 in Opwijk. De totale aantallen in Merchtem en Opwijk zijn wel gestegen.”

De zone AMOW maakte recent ook bekend dat er een derde permanente politiepatrouille op de baan wordt gestuurd om de aanrijtijden te verlagen en de pakkans te vergroten. Ook zullen wijkagenten meer tijd op het terrein doorbrengen. Tot slot krijgt de zone AMOW ook een tweede drone. "Zo kan er sneller en efficiënter worden opgetreden bij zoekacties, toezicht en noodsituaties,." klinkt het.