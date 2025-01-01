Maarten Mast in zijn apotheek

Inbrekers slaan op de vlucht tijdens inbraak in apotheek van burgemeester

In de nacht van woensdag op donderdag hebben dieven ingebroken in de apotheek van burgemeester Maarten Mast (LvB) in Brussegem (Merchtem). Toen het alarm afging, sloegen de dieven op de vlucht. Ze maakten wel cash geld buit uit de kassa.

“Het alarm ging rond 3.30 uur af,” zegt burgemeester Maarten Mast (LvB). “Iedereen van ons gezin was op dat moment boven aan het slapen. Ik hoorde het alarm en ging naar beneden. Toen waren de inbrekers gelukkig al gevlucht.” Mast doet het relaas van een bewogen nacht. Inbrekers forceerden de kassa en gingen aan de haal met een paar honderd euro aan cash geld. Muntstukken en medicatie lieten ze onaangeroerd. "Ik ben vooral blij dat er enkel materiële schade is en dat niemand in contact kwam met de inbrekers, want dat zou toch zeer confronterend zijn geweest,” aldus Mast.

De daders drongen de apotheek via een schuifdeur binnen. “Die heb ik meteen laten herstellen en nu is ze stevig verankerd. Ik neem ook extra beveiligingsmaatregelen, zodat inbrekers het nog moeilijker krijgen om binnen te geraken.” Want hoe langer een inbraakpoging duurt, hoe sneller de daders afdruipen zonder buit. De politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) meldde eerder dat een gemiddelde inbraakpoging ongeveer drie minuten duurt. Geraakt de inbreker in die tijdspanne niet binnen, dan wordt de inbraakpoging vaak opgegeven, omdat inbrekers dan een grotere kans hebben om ontdekt te worden. Het is dus belangrijk om de inbrekers zo lang mogelijk buiten te houden met inbraakpreventieve maatregelen zoals (extra) sloten, alarmsystemen, enzovoort.

De burgemeester vermoedt dat het bij de inbraak in de apotheek om rondtrekkende dievenbendes gaat. “We krijgen de laatste weken wel meer meldingen van inbraken”, weet de burgemeester. “Het zijn donkere dagen en daarvan maken dadergroepen gebruik om in te breken in woningen. Ze zijn vooral op zoek naar geld.”

Cijfers en maatregelen zone AMOW

“Op het laatste schepencollege hebben we ook de cijfers van woninginbraken en poging tot woninginbraken besproken. Van januari tot september 2025 gaat het in de zone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) in die maanden om 321 feiten. Opgesplitst per gemeente gaat het om 136 feiten in Asse, 91 in Wemmel, 66 in Merchtem en 28 in Opwijk. De totale aantallen in Merchtem en Opwijk zijn wel gestegen.”

De zone AMOW maakte recent ook bekend dat er een derde permanente politiepatrouille op de baan wordt gestuurd om de aanrijtijden te verlagen en de pakkans te vergroten. Ook zullen wijkagenten meer tijd op het terrein doorbrengen. Tot slot krijgt de zone AMOW ook een tweede drone. "Zo kan er sneller en efficiënter worden opgetreden bij zoekacties, toezicht en noodsituaties,." klinkt het.

Meest bekeken

Samenleving
Wonen

Plannen met Sint-Gabriëlsite: "We zijn toch wel een aantal jaren zoet"

vrij 7 nov
Mobiliteit

Herinrichting verkeerscomplex Londerzeel-Zuid loopt vertraging op: "Afhankelijk van juridische procedures"

vrij 7 nov
Eddy De Boeck
Mobiliteit
Samenleving

Steenweg op Merchtem: 28.432 verkeersboetes en 263 rijbewijzen ingetrokken in 12 jaar tijd

zat 8 nov
Maarten Mast in zijn apotheek
Samenleving
Justitie

Inbrekers slaan op de vlucht tijdens inbraak in apotheek van burgemeester

De fietssnelweg F1 is nu overal bewegwijzerd
Mobiliteit
Vlaams-Brabant

Fietssnelweg F1 tussen Antwerpen en Vilvoorde volledig bewegwijzerd: "Vlot en veilig langs Zenne en Willebroekse Vaart"

Meer nieuws uit de regio

Economie
Samenleving

Quyet uit Merchtem is Beloftevolle KMO van het Jaar in Vlaams-Brabant: “Mentale rust in een digitale wereld”

vrij 24 okt
Politiezone AMOW lanceert campagne ‘Donkere Dagen’
Samenleving

Politiezone AMOW lanceert campagne ‘Donkere Dagen’: “Winteruur geeft inbrekers meer kansen”

zon 26 okt
Groen
Justitie
Politiek

Bomen langs Kouter in Merchtem worden niet gekapt: “We riskeren torenhoge dwangsommen”

din 21 okt
Gust Van Mulders begon zijn politieke loopbaan enkele maanden na zijn huwelijk in 1970 met Rita Van de Cruys
Politiek
Samenleving

Gewezen schepen Gust Van Mulders (81) die 42 jaar in Opwijkse gemeenteraad zat overleden

don 16 okt
Samenleving

Merchtems welkomstbord is vermist: "Zo snel mogelijk een nieuw bord"

zon 12 okt