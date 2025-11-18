Voorkeursscenario voor tijdelijke A8 gekozen: "2x2-weg biedt beste oplossing"

Er wordt al jaren gesproken over een grondige herinrichting van de A8 in Halle. De kruispunten met verkeerslichten zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties en leiden tot files. Sinds 2022 werkt De Werkvennootschap aan een veilige en duurzame oplossing voor de A8 en de omgeving in Halle. Zo zal de weg deels worden ingegraven, zodat hij lager komt te liggen dan vandaag. Er komt een volwaardige aansluiting op de A8 aan de Welkomstlaan, zodat bestuurders vlot de R0 zullen kunnen op- en afrijden. Om als voetganger, fietser, of bestuurder eenvoudig de weg over te steken, worden dwarsverbindingen voorzien over en onder de A8. Verder komen er onder andere bermen, geluidsmaatregelen en hemelwateropvang. "De herinrichting van de A8 zal de leefbaarheid in de omgeving van de weg verhogen en verbindt de wijken in de buurt beter met elkaar," stelt De Werkvennootschap.

Maar de mogelijke herinrichtingsplannen leidden tot bezorgdheden en protest. Vooral de aanleg van een tijdelijke parallelweg beroerde de gemoederen, omdat bepaalde eigenaars daarvoor onteigend zouden moeten worden. Een buurtcomité organiseerde zelfs een spaghettislag om mogelijke juridische procedures te kunnen betalen. De stad Halle vroeg toen om bijkomend onderzoek om de impact van een tijdelijke A8 op de eigendommen te beperken. Nu zijn de resultaten daarvan bekend.

Voorkeursscenario tijdelijke A8

"De onderzoeken bevestigen dat een tijdelijke 2x2-weg de beste keuze blijft om de mobiliteitshinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Andere scenario’s, waar minder rijvakken worden voorzien op de tijdelijke A8, zouden lokaal en regionaal zorgen voor zeer grote verkeershinder. Zo komt de bereikbaarheid van de wijken in Halle nabij de A8 (Essenbeek, Rodenem en Sint-Rochus) onder druk te staan. Ook treden dan grote problemen op het vlak van doorstroming op, zowel in Halle en de buurgemeenten. Het onderzoek toont ook aan dat minder rijstroken voorzien op de tijdelijke A8 weinig invloed heeft op de ruimte die nodig is voor de uitvoering van het project. Het verminderen van het aantal rijstroken van de tijdelijke A8 vermindert de impact op de eigendommen dus niet zo sterk, zoals eerst werd aangenomen bij de start van het onderzoek," duidt De Werkvennootschap in een persbericht. De innames in de zone aan Driepikkel en Resteleurs blijken na de extra onderzoeken wel gedeeltelijk beperkt te kunnen worden. Op andere plaatsen is het niet mogelijk.

In gesprek met betrokken eigenaars

“We contacteerden eind vorige week alle betrokken eigenaars via aangetekende zending om de onderzoeken en de impact op hun eigendommen toe te lichten. Indien gewenst, is de komende weken een bijkomend gesprek mogelijk. Waar mogelijk contacteerden we de eigenaars ook via e-mail, om hen snel op de hoogte te brengen van het nieuws,” meldt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap. ''Tijdens de gesprekken krijgen de eigenaars meer informatie over de aankoop van hun eigendom, zoals de timing, de precieze impact en de procedure. Er is tijd voorzien om alle vragen te beantwoorden. In de mate van het mogelijke zal gezocht worden naar oplossingen voor individuele bezorgdheden van geïmpacteerde omwonenden. Tijdens de verdere uitwerking van het project worden daarvoor specifieke maatregelen onderzocht (zoals het beperken van hinder door geluid of stof, oplossingen voor de bereikbaarheid van percelen, …).''

De Werkvennootschap hoopt, in overeenkomst met de eigenaars, zoveel mogelijk minnelijke verwervingen te realiseren. In deze fase gaat het dus niet om gedwongen onteigeningen.

Op 18 november 2025 worden de resultaten van de onderzoeken online toegelicht voor het brede publiek tijdens een Algemene Overlegcommissie. Die toelichting volgt nadat de betrokken eigenaars persoonlijk werden geïnformeerd.