Principiële goedkeuring voor brownfieldconvenant in het verlengde van Salyx: "Nieuwe stadswijk"

Op de voormalige stortplaats, vlak achter het station, plant projectontwikkelaar Magnolia Kobus samen met NMBS en Vinçotte een nieuwe stadswijk met woningen, voorzieningen, groenzones en een sterke focus op duurzame mobiliteit. Het project sluit aan op het masterplan Salyx en versterkt de multimodale ontsluiting van de regio. “Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe we in Vlaanderen oude industriële sites nieuw leven inblazen. We bouwen hier niet alleen aan stenen, maar aan een toekomstgerichte stad op mensenmaat,” aldus minister-president Matthias Diependaele (N-VA).

Het hele terrein wordt grofweg begrensd door de Luchthavenlaan, de Woluwelaan, de Vilvoordelaan (Machelen) en de spoorweg. De provincie Vlaams-Brabant zal er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor opmaken zodat de gronden herbestemd kunnen worden.

Geïnteresseerde investeerders

"Iedereen ziet nu het ziekenhuis verschijnen op de Salyxsite, maar is nog veel meer. Ook de VDAB wil investeren, net zoals private partners. Er wordt een heel stuk onthard en er komen ook woningen. Zowel voor onze buurgemeente Machelen als voor de buurt is het een belangrijk projectgebied," klinkt het bij burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro (Open VLD-cd&v). "We zijn blij dat dit stukje grond daarbij komt."

Binnenkort volgt een inspraakmoment voor burgers en belanghebbenden. Daarna volgt een periode van 2 weken om eventuele bezwaren en opmerkingen in te dienen. Pas daarna kunnen de definitieve goedkeuring en uitvoering van het brownfieldconvenant volgen.