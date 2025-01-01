© Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Samenwerking tussen Brandweerzone Vlaams-Brabant West en school valt in de prijzen

De duikkooi die PTS Boom in samenwerking met Brandweerzone Vlaams-Brabant West ontwikkelde, is gisterenavond in de prijzen gevallen. Het project heeft de juryprijs op de FireForum Awards gewonnen.

Blije gezichten op de FireForum Awards in Tervuren gisteren. Het project van Brandweerzone Vlaams-Brabant West en de leerlingen van PTS Boom ging lopen met de juryprijs in de categorie 'Wetenschappelijk onderzoek, studies en thesissen'.

Het project was ook genomineerd voor de publieksprijs. Daarin eindigde de duikkooi tweede. "Bedankt voor al jullie stemmen. Wat een mooie erkenning voor het werk van de leerlingen van PTS BOOM en ons duikteam", klinkt het bij de brandweer.

De Fireforum Awards willen mensen of organisaties bekronen die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandveiligheid verdienstelijk hebben gemaakt. Ze worden toegekend door Fireforum vzw. Het project van Brandweerzone Vlaams-Brabant West en PTS Boom is een duikkooi. De kooi maakt het gemakkelijker voor de duikteams om te oefenen op situaties waarbij een personenwagen in het water is beland.

Onze reportage over de eerste tewaterlating van de kooi kan je hier bekijken.

