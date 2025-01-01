Ann De Bolle (Vlaams Belang) uit Ternat legt eed af als nieuw provincieraadslid

Ann De Bolle heeft in Leuven de eed afgelegd als nieuw lid van de provincieraad. De Bolle is ook gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Ternat. Ze vervangt Katrien De Mesel uit Kapelle-op-den-Bos die deze zomer omwille van professionele redenen ontslag nam. De Vlaams Belangfractie in de Provincieraad telt vijf leden.

De Bolle engageerde zich in de zomer van 2022 voor de lokale werking van Vlaams Belang in Ternat. Eerst als secretaris, al snel als voorzitter. Ze stelde zich daarna kandidaat bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2024 waar ze met zo’n 4.700 voorkeurstemmen een sterk resultaat behaalde. Tijdens de lokale verkiezingen trok ze de lijst voor Ternat en was ze kandidaat voor de provincieraad. Door het resultaat van De Bolle werd Vlaams Belang voor het eerst in jaren opnieuw vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Ternat. Als eerste opvolger komt ze nu ook terecht in de provincieraad.

In het dagelijks leven werkt Ann De Bolle in een familiebedrijf dat onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van familiebedrijven bij generatiewissels.

“Ik wil met mijn werk in de provincieraad de stem laten horen van de mensen die zich vaak vergeten voelen. Integratie, taal, werk, maar ook steun voor kwetsbare jongeren en gezinnen in Vlaams-Brabant, dat zijn thema’s waar ik mij ten volle voor wil inzetten”, aldus Ann De Bolle.

